İzmirli belediye başkanlarının eşleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın organizasyonuyla Balçova’da bir araya geldi. Buluşmada, Balçova Belediyesi’nin sosyal projeleri incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan eşleri önümüzdeki aylarda başka ilçelerde bir araya gelerek özellikle sosyal programlar ve kadını güçlendirecek çalışmaları yerinde görerek değerlendirecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın organizasyonuyla, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in eşi Ayşegül Yiğit’in ev sahipliğinde İzmir’in ilçe belediye başkanlarının eşleri Balçova’da bir araya geldi.

Buluşmanın ilk durağı ise S.S. Balçova Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi oldu. Kadınların ürettiği yiyecekleri tadan başkan eşleri, ilçelerde yürütülen projeleri konuştu. Kooperatif üyesi kadınlar, aynı zamanda doğum günü olan Ayşegül Yiğit’e doğum günü pastası sürprizi de yaptı.

Başkan eşlerinin ikinci durağı Onur Mahallesi Semt Evi oldu. Semt Evlerinin çalışma şeklinin anlatıldığı ziyarette, kadınların el emeği ile yaptıkları çantalar da başkan eşlerine hediye edildi. Ardından kursiyer kadınların ürünlerinden oluşan el işi standı gezildi.

Buluşmanın son durağı, Balçova Olgun Gençlik Merkezi oldu. Ziyarette, 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmet veren merkezde yapılan faaliyetler aktarıldı. Buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ayşegül Yiğit, “Hepimiz adına güzel bir 5 yıl diliyorum” dedi. Önümüzdeki aylarda diğer ilçelerde de benzer buluşmaların yapılarak özellikle sosyal projeler ve kadını güçlendirecek çalışmalar üzerine incelemeler yapılacağı ve fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.