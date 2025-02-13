Kayseri'nin gözde kış turizm merkezi olan Erciyes, tanıtım atağını İstanbul'da da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., kayak severleri Erciyes'e çekmek amacıyla İstanbul'un çeşitli bölgelerinde billboardlara reklamlar yerleştirdi. Bu reklamlar, kayak tutkunlarına hem Erciyes’in sunduğu doğal güzellikleri hem de benzersiz kış tatil deneyimlerini hatırlatıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes, 3 bin 917 metreye kadar yükselen zirvesiyle dikkat çekerken, kayağa uygun kar kalitesi, modern pist dizaynları ve mükemmel doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Üzerindeki doğal göller, oksijen deposu temiz havası ve muazzam manzarasıyla, Erciyes Kış Turizm Merkezi, Kayseri’nin turizm amiral gemisi olmaya devam ediyor.

Erciyes A.Ş., Erciyes’teki kış tatilinin sunduğu macerayı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla reklam çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Erciyes'in cazibe merkezi olma yolunda ilerlemesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen büyük bir tanıtım çalışmasının payı dikkat çekiyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini, tüm dünyaya tanıtmak için yapılan çalışmaların hızla devam etmesi için gayret gösteriyor.

Kayseri Erciyes A.Ş., İstanbul’daki reklam panolarında ‘İstanbul’dan 2 Saatte Erciyes’, ‘Kayak Erciyes’te Yapılır’, ‘SNX FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes’te’ gibi dikkat çekici sloganlarla İstanbullu kayakseverleri Erciyes’e davet etti. İstanbul’un dört bir yanında bulunan ekranlarda, kayak tutkunlarını Kayseri’nin Erciyes başta olmak üzere tüm güzelliklerini görmeye davet edildi.

Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 3 bin 400 metreye kadar ulaşan teleferik hatları ile büyüklüğünü her geçen gün arttırıyor. Erciyes, bu özellikleriyle sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınan bir kayak merkezi olma yolunda ilerliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da gerçekleşen SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası lansmanının ardından, şimdi de yarın Kayseri'de önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Erciyes’te ikinci kez düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Kayseri lansmanı, Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde saat 10.30’da gerçekleşecek.