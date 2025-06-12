İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi tarımı ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak için İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali’nin ilkini Kültürpark’ta düzenliyor.İZMİR (İGFA) - 13 Haziran Cuma günü kapılarını açacak festivalde İzmirliler bitki üreticileri ve çiçek kooperatifleriyle buluşacak. Açılışta 25 bin sebze fidesinin de dağıtılacağı festival, 15 Haziran akşamı kapanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak için 1. İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali’ni başlatıyor. İzmirlileri süs bitkisi ve çiçek üreticileri ile buluşturacak festivalin açılış töreni 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 19.30’da Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, festivalin açılışında 25 bin sebze fidesini İzmirlilere dağıtacak.

KÜLTÜRPARK’TA ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

Kültürpark’ta düzenlenecek 1. İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali, 13 Haziran’daki açılışın ardından 14-15 Haziran tarihlerinde 10.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Alanda balkon ve bitki üretici satış stantlarının yanı sıra müzik dinletileri, çocuk atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Festival sayesinde İzmirlilerin doğa ile iç içe keyifli bir hafta sonu geçirmelerine imkan sunulurken, aynı zamanda balkon bahçeciliği ve kentsel tarım da yaygınlaştırılmış olacak.