Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında Bursa’da düzenlenen yarışmaların ödül ve kapanış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Sadettin Türkün Ortaokulunda düzenlenen törende, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde toplam 14 farklı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Programa, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, Türkçeye olan bağlılıklarını ortaya koyarak kelimelere hayat, cümlelere anlam kattılar. Yarışmalarda dereceye giren 28 öğrenci ödüllendirildi; yüzlerce öğrenci ise Türkçemizin zenginliklerini keşfetme yolunda önemli bir deneyim kazandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin sahnedeki özgüvenli duruşlarının eğitimdeki yeni anlayışın somut bir yansıması olduğunu söyledi. “Dilimizin Zenginlikleri” projesinin, öğrencilerin sadece bilgiyle değil, aynı zamanda dil, ifade ve kültürel becerilerle donatılmasını hedeflediğini belirtti.

Yeni maarif modelinin de bu yaklaşımı desteklediğine dikkat çeken Alireisoğlu, bu tür projelerin kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasına ve öğrencilerin kendi kimlikleriyle sahnede yer bulmalarına olanak tanıdığını vurguladı.

Konuşmasında, Bursa’nın gençlerinin Kaşgarlı Mahmut ve Mevlana gibi tarihî ve kültürel değerlerle buluştuğunda büyük bir güce dönüşeceğini ifade eden Alireisoğlu, yalnızca dereceye giren öğrencilerin değil, tüm katılımcıların bu sahnede yer almasının başlı başına bir başarı olduğunu belirtti.

Alireisoğlu, konuşmasının sonunda projeye emek veren öğretmenlere, destek veren ailelere ve gösterdikleri performansla ilham veren öğrencilere teşekkür ederek, tüm katılımcıları tebrik etti.