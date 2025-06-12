İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyete geçen İzmir Oda Orkestrası, misafir sanatçılarıyla senfoni orkestrasına dönüşerek müzik ziyafeti sunuyor.İZMİR (İGFA) - 30 Mayıs’ta ilk konserini veren orkestra, 20 Eylül’de muhteşem bir sezon açılışıyla İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oda orkestrası, İzmir Oda Orkestrası adıyla 30 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) ilk konserini düzenledi. Misafir sanatçıların da yer aldığı konserde, oda orkestrası senfoni orkestrasına dönüşerek Beethoven ve Vivaldi besteleriyle sanatseverlere muhteşem bir akşam sundu.

Orkestra, 20 Eylül’de de sezona güzel bir giriş yapacak. İzmir Oda Orkestrası’nın başkemancısı Deniz Toygür, “Oda orkestramız, 10 yıllık deneyimiyle birlikte İzmir’in oldu, İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyete geçti. İzmir Oda Orkestrası’nın kadrolu 14 sanatçısı var ve yaylı sazlar enstrümanı çalıyorlar. Fakat yurt içi ve yurt dışından misafir sanatçılarımızla çok daha büyüyerek senfoni orkestrasına dönüşüyoruz. 20 Eylül’de muhteşem bir sezon açılışıyla karşınızda olacağız” dedi.