İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi’nde, yıllardır kaderine terk edilmiş halde duran ve halk arasında “tabut evler” olarak anılan metruk ve riskli yapılar için Karabağlar Belediyesi kararlı bir adım attı.İZMİR (İGFA) - 1960'lı yıllarda inşa edilen bu eski binalar, zamanla büyük bir güvenlik sorununa dönüşmüş; yıkılma tehlikesi ve madde bağımlılarının barınma alanı haline gelmesi nedeniyle mahalle halkı için ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Karabağlar Belediyesi, uzun süredir vatandaşların tedirginliğine neden olan bu sorunu ortadan kaldırmak adına yıkım ruhsatlarını düzenleyerek süreci resmen başlattı.

Karabağlar Tapu Müdürlüğü’nce 13075 ada 1, 2 ve 3 parsellerde tescillenen toplam 34 yapıdan 15’i, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ARAAD sisteminde riskli yapı olarak tescillendi. Bu 15 yapıdan 13’ünün yıkım ruhsatı Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlanarak maliklerine teslim edildi. Yıkım süreci başlatıldı. Riskli yapı statüsünde olmayan 6 bina ise yine belediye ile hak sahiplerinin işbirliği ile daha önceden yıkılmıştı.

Ayrıca belediyenin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ne göre bölgede hâlen ayakta olan 13 yapının ise ARAAD sisteminde ve belediye kayıtlarında riskli yapı başvurusu bulunmuyor. Bu yapılar için maliklerin Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurarak süreci başlatması bekleniyor.

Başkan Helil Kınay: Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimizdir!

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Yıllardır atıl durumda olan ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını tehdit eden bu yapıların yıkım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Can güvenliği bizim önceliğimiz. Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir Karabağlar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin girişimleriyle, Yeşilyurt’ta kangren haline gelen bu sorunun çözümüne yönelik kararlı adımlar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.