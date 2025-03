İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin toplu ulaşımını güçlendirecek 41 yeni otobüsü ulaşım filosuna dahil etti. İzmir’in denizini ve gökyüzünü simgeleyen mavi rengi ile dikkat çeken otobüslerin hizmete girme töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplu ulaşımın sürdürülebilirliği için merkezi yönetimden destek çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vatandaşların konforlu, güvenli ve rahat yolculuğu için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesine 41 yeni otobüs daha ekledi.

Filoya kazandırılan yeni araçlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal rengi olan aynı zamanda İzmir’in denizini ve gökyüzünü simgeleyen mavi renkte tasarlandı. Yeni otobüslere İzmirliler için şans ve güveni simgelemesi için “nazar boncuğu otobüsleri” adı verildi.

Fuar İzmir Havuzlu Meydan’da gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman ve Satış Müdürü Murat Küçük ile Mercedes-Benz Türk AŞ Otobüs Kamu Satış Müdürü Selim Eyüboğlu Başkan Tugay'a plaket takdim etti. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen de sembolik olarak nazar boncuğu şeklinde tasarlanan otobüs anahtarını Başkan Dr. Cemil Tugay'a teslim etti.

Tugay: 17 ilçemizde 35 yeni hat açtık

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ESHOT’un toplu taşımada kentin en büyük gücü olduğunu belirterek, “ESHOT her gün 1 milyon vatandaşımızı taşıyor. ‘41 kere maşallah’ diyerek nazar boncuklarıyla beraber kentimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bundan sonra yeni otobüslerimiz mavi renkli olacak. Çevreci ve elektrikli otobüslerimizin de yeşil olmasını planlıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 17 ilçemizde 35 yeni hat açtık. Ulaşım ağımızı genişlettik. Farklı ilçelerimizde kooperatiflerle anlaşarak hizmete aldığımız İZTAŞIT’lar ile hem ulaşım gücümüzü artırıyor hem de esnafımızı mağdur etmediğimiz bir sistemi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Tugay'dan ÖTV ve KDV muafiyeti açıklaması

Toplu taşımada akaryakıt vergisi yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Tugay, “Ülkemizde ekonomik sıkıntıların fazlaca yaşandığı, belediyelerin kaynak bulmakta zorlandığı, vatandaşımızın toplu ulaşım ücretinde daha uygun fiyatlara ihtiyaç duyduğu böyle bir zamanda özellikle bunun tekrar dile getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Toplu ulaşım araçlarının ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalandırılması lazım. Hem İzmir'de, hem de Türkiye'nin her tarafında. Yalnızca akaryakıt için ödenen paranın yüzde 42,25'i vergi. Bu vergi öyle bir şey ki İzmir için bir yılda 1 milyar liranın üzerinde bir rakam tutuyor. Bu parayla aslında her yıl 125 yeni otobüs alabiliyoruz. 125 otobüs parasına ÖTV ve KDV ödediğimiz yakıttan devlet bizden alıyor. Burada bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu, özel bir kullanım olmadığını, özel tüketim vergisinin aslında toplu ulaşım araçlarından alınmaması gerektiğini tekrar ifade etmek isterim. Bizler belediye olarak kar amacı güden kurumlar değiliz. Yaptığımız her şey halkımıza hizmet için. Bu nedenle diliyorum ki toplu taşımada da ÖTV ve KDV muafiyeti gerçekleşir. Bu şekilde bizde vatandaşımıza daha uygun fiyata hizmet sunabiliriz” dedi.

“Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Troleybüs çalışmalarının devam ettiğini belirten Tugay, “Daha az karbon salımı, daha az işletme maliyetleri ve daha konforlu toplu taşıma için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yeşil ve dijital dönüşüm yolunda, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve finansal zorluklara rağmen toplu ulaşımı da daha verimli, çevreci, sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlara devam ediyoruz. İzmir'in denizini ve gökyüzünü yansıtan mavi renkleriyle kentimize modern bir kimlik kazandıran yeni otobüslerimiz, nazar bonculuklu otobüsler olarak hatırlanacak. Hemşerilerimiz için şans ve güveni simgelemesini diliyoruz. ‘41 kere maşallah’ diyoruz, yeni otobüslerimizin kazasız belasız uzun yıllar halkımıza hizmet etmesini diliyoruz” dedi.

“Biz bunu başaracağız”

İzmir'in 2030 karbon sıfır hedefini hatırlatan Başkan Tugay, bu yolda yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Dr. Cemil Tugay, “2030 yılında korbon nötr bir şehir olmak için çalışıyoruz. Bu çalışma sadece belediyenin çalışmasıyla olmaz, halkın ve tüm kurumlarımızın katılması gerekiyor. Enerjiyi verimli olarak kullanmamız, atıklarımızı çevreyi kirletmeyecek şekilde atmamız lazım. Yeni başlattığımız çöp toplama sistemini tüm İzmir'e yayacağız. Bundan sonra evde geri dönüşüm atıklarını ayrıştırarak toplayacağız. Bunlarla şehrimizi temiz bir şehir haline getireceğiz. Şehrimizi havasını, denizini, suyunu kirleten her türlü yanlışla mücadele edeceğiz. İzmir'in bu yolda göstereceği duyarlılıkla, yapacağı çalışmalarla, çabalar sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek şehirlerden birisi olabileceğini yürekten inanıyorum. Biz bunu başaracağız. İzmir, kültürel değerlere, doğaya, çevreye duyarlı insanların yaşadığı bir şehir. Ben vatandaşlarımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yeni otobüslerde yeni özellikler

Yeni hizmete alınan otobüsler; Euro 6 Egzoz Emisyon Sistemi ile çevreci, alçak tabanlarıyla engelli dostu ve teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. İç kameraların yanı sıra dört tarafı dış kameralarla donatılmış, fabrikasyon olarak iç ve dış ses sistemleri bulunan araçlar; kör nokta uyarı, çarpışma önleyici ve yakıt tasarruf sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğini artırırken akaryakıt maliyetinde de ciddi düşüş sağlayacak. Tam kapasiteyle nisan ayında devreye alınacak ESHOT tarafından geliştirilen, otobüslerin anlık takibini sağlayarak operasyonel verimliliği artıracak Telemetri Sistemi de yeni araçlarda olacak.

Otobüs filosu yeni araçlarla büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl yeni araç alımlarıyla birlikte toplam 120 otobüsü filosuna dahil edecek. 100’ü elektrikli toplam 500 otobüs alımı için de ihale süreci başlatılacak. Geçen yıldan bu yana ESHOT filosuna 41 otobüs, İZTAŞIT sistemi üzerinden ise 40 otobüs olmak üzere toplam 81 araç eklendi. İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile birlikte toplam araç sayısı 2 bin 254’e ulaştı.