İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve meydanlarını birbirinden güzel yazlık çiçeklerle donattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin yol kenarlarını, meydanlarını, yeşil alanlarını renk renk çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sıcaklıkların artmasıyla beraber peyzaj çalışmalarında yazlık döneme geçti. Şehrin temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için sahada çalışma yürüten ekipler, bir yandan yeni çiçek ekimleri yaparken bir yandan da yeşil alanların bakımlarını sürdürüyor.

CADDE VE SOKAKLAR RENGÂRENK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, özellikle araç geçişinin yoğun olduğu caddeler, kentin sembol meydanları, parklar, refüj ve kavşaklar başta olmak üzere dört bir yanda çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yaz dönemi boyunca cadde ve meydanlara 150 bin Çin karanfili, 150 bin aslanağzı, 150 bin petunya başta olmak üzere 500 binin üzerinde çiçek ekilecek. Çiçeklerin ekildiği yerlerde sarı, kırmızı, pembe, mor, beyaz gibi renklerin birbirinden eşsiz tonları kente estetik bir görünüm kazandırıyor.