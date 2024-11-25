İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen Süper Minikler Judo Turnuvası birbirinden keyifli maçlarla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Celal Atik Spor Salonu’nda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası için düzenlediği Süper Minikler Judo Turnuvası’nda 25 takımdan yaklaşık 250 minik judocu tatamiye çıktı. Şölen havasında geçen turnuvada minik judocular, gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalarda yer aldı. Tribünlerin büyük bölümü dolarken, veliler de keyifli karşılaşmaları takip etme fırsatı buldu.

“Gururluyuz”

Böylesine anlamlı bir turnuvayı düzenlemekten gurur duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz neferi öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın İzmir’i bir spor kenti yapma vizyonuyla aynı hedefi ve heyecanı paylaşan bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 8 farklı ilden toplam 25 kulübümüzün katılımıyla yapılan bu turnuvanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyor, bu anlamlı turnuvanın İzmir’de düzenlenmesine imkan sağlayan Judo Federasyonu ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hangi kulüpler yer aldı?

Turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yanı sıra Manisa 45, Menemen Belediyesi, Bergama Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi, Akhisar Belediyesi, Denizli GSİM, Salihli Belediyesi, Burdur Belediyesi, Antalya Aksu Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Göztepe, Yeşilay SK, Manisa BŞB, Aydın BŞB, Denizli BŞB, Isparta Belediyesi, Şavkar, Kocaeli BŞB, Altıeylül Belediyesi, Balıkesir BŞB, Mavi Ege SK, Manisa GSİM ve İzmir Olimpik SK kulüpleri yer aldı.