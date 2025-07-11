İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde ihtiyaç tespiti için sahada; Ödemiş’te yangın mağduru Aysima ve ailesiyle görüşen ekipler, destek ağı oluşturuyorİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta kent genelinde etkili olan orman yangınlarının ardından mağdur vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Foça, Aliağa ve Gaziemir gibi ilçelerde yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar, belediye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangından zarar gören vatandaşlara ulaşmak için harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, saha ekipleriyle ihtiyaç tespitine devam ediyor.

Ekipler, yangın mağdurlarını tek tek ziyaret ederek gıda, su, barınma, giysi ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçları belirliyor. Ödemiş’teki yangında gözyaşlarına boğulan ve yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından teselli edilen 10 yaşındaki Aysima Kesimoğlu ve ailesiyle de görüşen ekipler, ailenin ihtiyaçlarını not aldı. Kesimoğlu ailesi, kızlarını teselli eden ve yanlarında olan Başkan Tugay’a teşekkürlerini iletti.

“YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal İnceleme Ekibi Şefi Gamze Kocadağ, yangın bölgelerindeki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, 26 Haziran’dan bu yana yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve diğer ilçelerde yerinde tespit yaparak ihtiyaçları karşılıyoruz. Amacımız, mağdur vatandaşlarımız için bir destek ağı oluşturmak. Bu yaraları hep birlikte saracağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.