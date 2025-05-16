Türkiye’nin son yıllarda en hızlı yayılan raket sporu olan pickleball, 81 ilde başlatılan lig organizasyonu kapsamında İzmir’de ilk kez resmi bir lig formatında sahaya çıkıyor.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1500’den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Pickleball Ligleri çerçevesinde düzenlenen İzmir Pickleball Ligi, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da başlıyor.

Organizasyon, İzmir’in köklü spor kulüplerinden Bostanlıspor iş birliği ile hayata geçirilecek. Maçlara Bostanlıspor Gode Cengiz Spor Tesisleri (Cengiz Kocatoros Sokağı, Bostanlı - Karşıyaka / İZMİR) ev sahipliği yapacak.

Pickleball’un yalnızca bir spor değil; aynı zamanda sosyal dayanışma, eşitlik ve aktif yaşamın bir aracı olduğunu savunan Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi ve Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Başkanı Davut Güngör, İzmir’deki organizasyona katılacak.

Davut Güngör, “Pickleball; yaş, cinsiyet, fiziksel yeterlilik fark etmeksizin herkesin bir araya gelip keyifle yapabileceği, sosyal bağları güçlendiren bir spor. Türkiye genelinde başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, İzmir’de başlayacak. Türkiye genelinde sürdürülebilir ve katılımcı bir spor kültürünün başlangıcı olacak,” diyerek İzmir de yapılacak pickleball liglerinin taşıdığı önemi vurguladı.

İzmir Pickleball Ligi, yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal düzeyde de büyük bir öneme sahip. Her yaş ve seviyeden sporcunun yoğun katılımıyla gerçekleşecek ligde başarı gösteren sporcular, 30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek Bölgesel Lig Finallerine katılma hakkı elde edecek.

Bu finallerde dereceye giren sporcular ise 12 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Türkiye Pickleball Şampiyonası’nda mücadele etme fırsatını yakalayacak” dedi.