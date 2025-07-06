İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan yangında yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden orman işçisi Ragıp Şahin, Kiraz'ın Çatak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.İZMİR (İGFA) - 2 Temmuz'da Ödemiş Tosunlar'da çıkan orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan, Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli Ragıp Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Kiraz'ın Çatak Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları yer aldı.

Şehit Şahin'in cenazesi namazın ardından Çatak Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Başkan Tugay, Ragıp Şahin'in eşi Nazire Şahin, çocukları Emir ve Sude Şahin'in acılarını paylaştı ve başsağlığı diledi.