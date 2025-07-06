Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde, afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı bir toplum için 24 öğretmen eğitim aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen şehirlerde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleşen eğitime ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Nehirin Çocukları Risklere Karşı 2: Öğretmenlerle Birlikte” projesi kapsamında deprem bölgelerinde görev yapan ve depremden etkilenen öğretmenlere eğitim veriyor. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destek programı ile hayata geçirilen proje, 2024 yılında önce Sakarya’da öğrencilere yönelik gerçekleşti. Projenin ikinci aşamasında ise öğretmenlere bireysel hazırlık, öğrencilere afet bilincinin aktarılması ve uygulamalı güvenli yaşam eğitimleri verildi.

GERÇEĞE EN YAKIN DEPREM SİMÜLASYONU DENEYİMİ

Deprem bilincini her yaşa yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerde gerçeğe en yakın deprem simülatörü deneyimini katılımcılara yaşattı. Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Sakarya, Düzce, Eskişehir ve Kocaeli’nden toplam 24 sınıf öğretmeni; deprem simülasyonu, güvenli yaşam odası eğitimi ve eşya sabitleme uygulamalarını deneyimleyerek afetlere karşı alınabilecek önlemleri uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitim programının açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, öğretmenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tümpalay, “Sizler sadece bilgi değil, aynı zamanda umut taşıyorsunuz. Zorlu koşullara rağmen çocuklara hem akademik hem de duygusal anlamda rehberlik ettiniz. Depremi afete dönüştürmemek elimizde ve bu da eğitimle mümkün. Kocaeli olarak 1999 depreminden dersler çıkardık, bu deneyimi sizlerle paylaşmak bizim görevimiz. Aldığınız eğitimler, sadece sizin değil; öğrencilerinizin, ailelerinizin ve mahallelerinizin güvenliği için önemli bir yatırımdır” dedi.