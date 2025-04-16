İzmir Narlıdere Belediyesi, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda yer alan Atatürk anıtında bakım çalışması başlattı. İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, ilçenin buluşma noktası olan Ahmet Priştina Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda bulunan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin ve kaidesinin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Hava koşullarının ve yılların etkisiyle zamanla yıpranan ve bazı bölümlerinde deformasyon oluşan Atatürk Anıtı’ndaki işlemlerin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Eserin doğal yapısının özenle korunacağı çalışmalar kapsamında, kaide alanı yeniden düzenlenecek, zemin sağlamlaştırılacak ve metal bölümler güçlendirilecek.

Atatürk Anıtı’nın üzerindeki çatlaklar ve aşınmalar heykel yüzeylere uygulanan özel tekniklerle giderilecek, eserin aslına uygun olarak boyama işlemi yapılacak. Narlıdere Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de Narlıdere Şehitliğinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmişti.