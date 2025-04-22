2021 yılında AK Parti İlçe Başkanı tarafından kentin çeşitli alanlarına izinsiz şekilde yerleştirdiği LOVE ERDOĞAN afişlerini toplatan, daha sonra hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle açılan davada para cezası alan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İstinaf mahkemesine itiraz ettiği davayı kazandı.İZMİR (İGFA) - 2021 yılında dönemin AK Parti İlçe Başkanı tarafından izin alınmadan ya da herhangi bir yazılı müracaat olmadan kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen LOVE ERDOĞAN afişleri, Mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Efes Selçuk Belediyesi tarafından toplatılmış, daha sonra Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle dava açılmıştı. Para cezası verilen davaya karşı yapılan itiraz sonuçlandı. İstinaf mahkemesi yapılan hukuksuz işlem konusunda Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’i haklı bularak beraat kararı ver

İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel beraat kararı ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

“Önce Efes Selçuk halkının hakkını her mecrada savunacağımı, haksız ve hukuka aykırı her eylemin karşısında dimdik duracağımı bu vesile ile yine ifade etmek isterim" diyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Haklılığıma inanan ve bu yolda desteğini esirgemeyen Efes Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bundan 4 sene önce Uluslararası Efes Ultra Maratonu güzergâhına, kanuna aykırı olarak gelişi güzel yerleştirilen “Love Erdoğan” afişlerinin toplatılmasına ilişkin verdiğim talimatı dönemin Ak Parti İlçe Başkanı şikayet ederek yargıya taşıyarak, bu kanunsuz duruma yetkisiz müdahale ettiğim gerekçesi ile tarafıma görevi kötüye kullandığım gerekçesi ile para cezası verildiğini anımsatan Başkan Ceritoğlu Sengel, paylaşımında, "Bu ülkede hakimler var dedirtecek şekilde, yaptığım itirazı istinaf mahkemesi kabul ederek hukuksuz bir işlemin korunamayacağını söyledi ve verilen cezayı kaldırdı. Bu zorlu günlerde adaletin tecellisinin insana ne kadar iyi geldiğine, hakkın buna saygı gösteren hakimler tarafından korunmasının ne kadar önemli olduğuna tekrar bizzat şahit oldum. Önce Efes Selçuk halkının hakkını her mecrada savunacağımı, haksız ve hukuka aykırı her eylemin karşısında dimdik duracağımı bu vesile ile yine ifade etmek isterim. Haklılığıma inanan ve bu yolda desteğini esirgemeyen Efes Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandfı.