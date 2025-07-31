İzmir’in Karaburun ilçesinde komşusu tarafından silahla vurularak öldürülen gurbetçi Murat Güneş, Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde toprağa verildi. Olayın, bir limon ağacı tartışması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.Yılmaz ADIYAMAN/ ALMANYA (İGFA) - Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde yaşayan 50 yaşındaki Murat Güneş, eşi ve iki oğluyla yaz tatili için İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi Yalıkent Sitesi’ne geldi.

İddiaya göre, komşusu emekli Oktay Altınyurt (73), Güneş’in bahçesine limon ağacı dikti. Ağacın manzarayı kapatacağını düşünen Güneş, ağacı sökerek site içinde başka bir yere taşıyınca, Altınyurt ile arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Tartışmanın ardından öfkelenen Altınyurt, evine giderek silahına susturucu taktı ve geri dönerek Güneş’e eşi ve çocuklarının gözleri önünde 8 el ateş etti.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaburun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınyurt, silahıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

CENAZE ALMANYA’DA DEFNEDİLDİ

Murat Güneş’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve ardından Almanya’ya gönderildi.

Gelsenkirchen’deki Ehlibeyt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Güneş, yüzlerce yakını ve seveninin katılımıyla Essen’deki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.