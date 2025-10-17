İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta kapılarını açtı. 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında birbirinden değerli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar, sadece kitaplarla değil, müzik ve sahne etkinlikleriyle de festival havası yaşatacak.İZMİR (İGFA) - İZKİTAPFEST 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark’ta kapılarını açtı.

Önemli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar ve festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. Her gün bir yerlerde mutlaka sanat, edebiyat solunmalı. İzmir’in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız. İzmir, kitapla daha güzel, edebiyatla, sanatla, umutla daha güzel” dedi.

Fuarla eş zamanlı yapılan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali de başladı.

Festival, “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Kültürpark Lozan kapısı iç bölümde yapılan açılışa; fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu, uluslararası onur konuğu Fabien Toulmé, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bürokratlar, edebiyatçılar ve kitapseverler katıldı.

TUGAY: GELECEĞİN OKURLARINI YETİŞTİRECEĞİZ

İZKİTAP hakkında bilgiler veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarda bu yıl anime ve manga tutkunları için özel bir bölüm oluşturduklarını söyledi. Tugay, “Özellikle gençler, manga ve animeye özel bir ilgi duyuyor, biliyorum. Kitap fuarlarının en önem verdiğim yanlarından biri bu; gençleri ve çocukları kitapla, sanatla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle buluşturmak. Geleceğin okurlarını böyle yetiştireceğiz. Ne kadar okursak o kadar aydınlanacağız. Bu nedenle fuarda çocuklar ve gençler için özel etkinlikler de hazırladık. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenlenecek” diye konuştu.

Kültürpark’ı adına yakışır bir park haline getirdiklerini, İlber Ortaylı Kütüphanesi’ni açtıklarını hatırlatan Tugay, 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali hakkında da bilgiler verdi.

Tugay, “Kitap fuarımızla eş zamanlı başlattığımız 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, kitapların dünyasına başka bir pencere açıyor. Üç gün boyunca yazarlar, şairler, gençler, okurlar buluşacak. Festivalde gençlerin özel bir yeri var. ‘Edebiyat Yolculuktur’ temasıyla yola çıkan festival kapsamında, ülke genelinde liseler arası edebiyat yarışması düzenledik. Gençler ‘Yolculuk’ temalı öyküler, şiirler, denemeler yazdı. Gençlerin kalemi bizim için ayrıca kıymetli. Çünkü geleceğin yazarlarını, düşünen, üreten gençleri desteklemek, en büyük görevlerimizden biri” diye konuştu.

Kitapseverler, fuarla ilgili tüm programa ve daha fazlasına https://www.kitapizmir.com/internet sitesinden ulaşabilecek.

Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.