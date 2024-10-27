Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin komisyon üyeleri KKTC Başkonsolosunu ziyaret etti.

Ziyarette Karabağlar Belediyesi’nin projeleri ve bundan sonraki süreçte yapılacak işbirliği konuları ele alındı.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirten komisyon üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karabağlar Belediyesi’nin işbirliği ve dayanışma içerisinde olması için çalışmalar yürüteceklerini ifade ederken, KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ettiler.