İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki etkinlikte, çocuklara uzay ve astronomi temalı anlatımlar yapılırken, Satürn ve Ay gözlemleriyle farklı bir deneyim yaşamaları sağlandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da etkinliğe katılarak aileler ve çocukların yanında oldu.

Gözlem etkinliğinde çocuklara gökyüzünde bulunan gezegenler ve takımyıldızları lazer yardımıyla gösterilip tanıtıldı. Ayrıca yön bulmanın en önemli yöntemlerinden biri olan Kutup Yıldızı'nı bulma yöntemleri de öğretildi. Böylece çocuklar, gökyüzüne dair bilimsel birikimlerini genişletirken doğada yön bulma gibi temel becerileri de edindi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu önemli etkinlikte çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Etkinliği ailelerle birlikte takip eden Başkan Kınay, Karabağlar’da bilim, kültür ve sanatın değerine vurgu yaparak, "Karabağlar’da bilimin, kültür ve sanatın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın gökyüzüne olan ilgilerini artırmak, bilime yönelik meraklarını canlı tutmak için Nasreddin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen bu tür etkinlikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan Karabağlar’ın yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesi'nin farklı ilçelerinden gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde merkezi gezerken ziyaretçi sayısı 57 bin kişiyi buldu. Merkezin 1. kattaki deney istasyonlarında ise kaldıraçlar, ışık kırılmaları ve güneş enerjisi gibi konularla ilgili birebir deney yapma fırsatı sunuluyor.