İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ekipleri, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak İzmir’in dört bir yanına sağlık hizmeti ulaştırıyor.İZMİR (İGFA) - Sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü’nün hizmetlerinden faydalanmaya devam ediyor.

Evde Bakım ekipleri, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, vakaların durumuna göre değişen periyodlarda psikolojik destek ve mini onarım hizmetlerini ulaştırmak için sabahın erken saatlerinde yola koyuluyor. İzmir’in her noktasına yayılan hizmet ağı, ihtiyaç sahipleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Evde Bakım hizmetini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Dr. Nihat Mermer, “Müdürlük olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta oldukları için kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan vatandaşların talebi doğrultusunda banyo, kişisel bakım, kuaför, ev temizliği, psikolojik destek ve küçük onarım hizmeti veriyoruz. Gün içinde ev temizliği için dört ekip, kişisel bakım için dokuz ekip, kuaför için üç ekip, küçük onarım için de bir ekibimiz hizmet veriyor. Sabah 09.00 itibariyle İzmir’in tamamına hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

HİZMET NASIL ALINIYOR?

Evde Bakım hizmeti almak için müracaat eden vatandaşlara belli koşulların sağlanması halinde destek sunuluyor.

Her hizmet başlığı altında farklı kriterlerin esas alındığı çalışmada, sosyal inceleme ekibi tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar hizmetlerin birini, birkaçını ya da hepsini alabiliyor.

Hizmetlerden yararlanmak ve gerekli koşullar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayabilir.