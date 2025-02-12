İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’yla uyumlu düzenlenen Gençlik Eylem Planı Çalıştayı’nda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, gençlerin yurt dışına gitmek istediğini hatırlatarak, “Kafasında valizini toplamış, bulduğu ilk fırsatta yurt dışına gidecek gençler var. Bu sorunu çözmek hepimizin boynunun borcudur. Bu, ulusal bir sorundur. Gençlerimizin bu ülkede kalması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda gençlerin hak temelli ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Gençlik Eylem Planı Çalıştayı’nın açılışında konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ortaklığı ile Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştay, gençlerin eğitim, istihdam, sosyal katılım, kültür, sanat, spor ve karar alma süreçlerine dahil olma gibi haklarına yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe yönelik somut adımları birlikte planlamak için önemli bir platform oluşturulmasına öncülük edecek.

“Gençlik Hakları İçin Birlikte” temasıyla gerçekleşen, üniversiteleri, gençlik temsilcilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve ilgili paydaşları ortak bir zeminde buluşturmayı hedefleyen çalıştay için konuşan Başkan Dr. Tugay, “Bugün burada bir arayış içindeyiz. Yaptığımız pek çok çalışmanın üzerine başka neler koyabiliriz, bunu konuşmak için buradayız. Bugünün gençlerini doğru anlıyor muyuz acaba? Onlar kendilerini anlatmak için yeterli fırsat ve ortam buluyor mu? Bundan sonraki dönemlerde yönetimle ilgili karar verirken gençleri sürece dahil etmek için buradayız. Çalıştay yapıyoruz ama sonrasında ne oluyor? Bunlar sorgulanıyor. Her yeni toplantı yeni bir şeylerin arayışı için yapılıyor. Her birisi ayrı ayrı değerli. Buradaki çıktılar bize ışık olacak, yol gösterecek. Bazı yeni kararlar alacağız” dedi.

Gençlerle daha fazla bir araya geleceklerini de belirten Başkan Tugay, bir üniversitenin yaptığı araştırmadan örnek verdi.

Başkan Tugay, gençlerin İzmir’de kendilerini geliştirmek için yeterli olanak bulamadığını vurgularken, bunun kendileri için önemli bir saptama olduğunu belirtti.

Türkiye’nin genelinde böyle bir sorun olduğunu belirten Tugay, “Genç dediğimiz 15-29 yaş arası arkadaşlarımız kendilerini geleceğe hazırlamak istiyorlar. Hızla değişen, kontrol edilemez dünyada ne yapacakları ile ilgili endişeleri var. Burada hepimizin tahayyül ettiğimizden daha geniş bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştayları senede bir değil, haftada bir yapsak belki yeridir. Konuşacağımız çok şey var. Geleceğin dünyasının herkes için özgür bir yer olması şart. Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir şey gelişmiyor. Daha özgür nasıl olabiliriz, özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyleri nasıl yok edebiliriz? Bunları konuşmamız lazım” dedi.

Tugay, iş dünyasına katılmak isteyen 22-28 yaş aralığındaki gençler için organize edilen “İzmir Seninle” çalışmasına değindi. İşe hazırlık, ilham buluşmaları ve mentorluk hizmetleri verilen hareket kapsamında gençlerin potansiyelini keşfetmesi, yeteneklerini geliştirmesi ve geleceğini inşa etmesine destek olunuyor. Başkan Tugay, Karşıyaka’da genç müzisyenlerin desteklenmesi için hayata geçirilen ücretsiz ses kayıt stüdyolarının İzmir geneline yayılacağını, yeni merkezin Kültürpark’ta hizmete alınacağını da söyledi.

İzmir’de yeni dönemde 30 ilçedeki gençlerle her ay buluşmaların yapılacağı kaydedildi.