İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, engellilerin toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemek amacıyla Celal Atik Spor Salonu’nda akülü tekerlekli sandalye futbolu (powerchair football) tanıtım maçı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Engelli yurttaşların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemek amacıyla Celal Atik Spor Salonu’nda akülü tekerlekli sandalye futbolu (powerchair football) tanıtım maçı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortopedik engellilerin tekerlekli sandalye futboluyla tanışmasını sağladı.

Etkinliğin paydaşı, sporcular ve bu alanda emek veren sivil toplum kuruluşları ile DRA&EPFA Milli Takım Antrenörü Nuri Onanmış oldu.

Akülü tekerlekli sandalye futbolu (Powerchair football), engelli bireylerin spor yapma imkanını genişleten, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi destekleyen bir branş olarak ön plana çıkıyor.

Bu spor, sadece fiziksel engelleri aşmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal eşitliği ve dayanışmayı da teşvik ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, powerchair football branşını yaygınlaştırarak engelli bireylerin spor alanındaki fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor.