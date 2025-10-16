İzmir'de Bornova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde “Kadınlarımızla geleceğe umut ekiyoruz” sloganıyla bir panel ve fotoğraf sergisi düzenledi. Etkinlikte kadın üreticilerin deneyimleri paylaşıldı, “Bereketin Kadın Yüzü” belgeseli gösterildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü “Kadınlarımızla geleceğe umut ekiyoruz” sloganıyla kutladı. EVKA-4’teki Şahin Tepesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte kadın emeğinin tarımdaki rolü, sürdürülebilir üretim ve kadın dayanışması ele alındı. Panel öncesinde, Bornovalı kadın çiftçilerin hikâyelerini konu alan “Bereketin Kadın Yüzü” belgeseli gösterildi ve kadın üreticilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı.

BAŞKAN EŞKİ: “KADIN EMEĞİYLE TOPRAĞI, TOPRAĞIN BEREKETİYLE GELECEĞİ BÜYÜTÜYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretimdeki gücüne dikkat çekerek, “Kadın emeğiyle toprağı, toprağın bereketiyle geleceği büyütüyoruz. Kent Bostanları projemiz sadece üretimi değil, dayanışmayı da büyüten bir model oldu. Kadın çiftçilerimizin emeğiyle yeşeren Bornova, sürdürülebilir kalkınmanın da örneği olacak.” dedi.

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç, kadınların üretimden kopmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kadın emeği bu ülkenin en büyük gücüdür. Kadın yaşamın her alanında üretir. Kadınlar toprağı ekerken aslında geleceği eker. Bu anlamda Kent Bostanları açan Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki’ye çok teşekkür ediyoruz. Bu proje sadece üretimi değil dayanışmayı da büyütüyor.” ifadelerini kullandı.

“BEREKETİN GÜCÜ OLAN KADINLAR ÜCRETSİZ İŞÇİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlılıoğlu, Bornova Belediyesi’nin kadın dostu tarım projelerini örnek göstererek, “Kent Bostanları projesi ile kadınları toprakla buluşturan Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye çok teşekkür ediyorum. Bereketin gücü olan kadınlar ücretsiz tarım işçisi olarak görülmemeli. Bizim mücadelemiz bunun için.” dedi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurum, konuşmasında tarımın toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti: “Ben bir çiftçi çocuğuyum. Gençlik yıllarımda tarımın kalkınmanın temeli olduğunu anladım. Ama bugün toprak elimizden gidiyor. Toprak en önemli değerimiz. Sahip çıkalım. Yaşasın toprak!”

“KENT BOSTANLARI FARKINDALIĞI BORNOVA’NIN HER NOKTASINA YAYILACAK”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Bornova’daki tarımsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, “Kent Bostanları ile yarattığımız farkındalığı hep beraber Bornova'nın her noktasında yaygınlaştıracağız.” dedi.

Panelde kadın çiftçiler deneyimlerini paylaştı

Bilim insanlarından üreticilere, farklı alanlardan kadınlar aynı çatı altında buluştu. Etkinliğin panel bölümünde moderatörlüğü CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esengül Kaleli üstlendi. Kaleli, “Ben de bir çiftçi kızıyım. Günümüz çocukları toprağa, hayvan sesine hasret. Bu bağ yeniden kurulmalı.” söyleriyle paneli başlattı.

Prof. Dr. Uygun Aksoy, “Tarımı çevreyle birlikte düşünüp sağlıklı ürünler yetiştirmek gerekiyor. Ovaları konutlara ve sanayiye terk edersek ana yaşam kaynağımızı yitiririz. Kadın çiftçilerin oranı yüzde 60 ama mülkiyet hakkı yüzde 10. Kadınlar üretimde ve politikalarda daha etkin olmalı.” diye konuştu.