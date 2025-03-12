İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent’te bulunan Geri Kazanımcılar Sitesi’ni ziyaret ederek geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dinledi. Site Başkanı Muhterem Yüceer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Eşki, özellikle site içindeki yolların düzenlenmesi ve ruhsatlandırma konularında çözüm odaklı adımlar atacaklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’nın sanayi kenti kimliğine vurgu yapan Başkan Eşki, geri dönüşümün çevre ve ekonomi için büyük önem taşıdığını ifade etti. "Sorunları karşılıklı anlayışla çözebiliriz. Gerekli düzenlemeleri yaparak burada faaliyet gösteren işletmelere destek olacağız" diyen Eşki, site içindeki yolların bakım ve düzenlemesi için çalışmalar başlatacaklarını söyledi.

Ruhsatlandırma ve güvenlik önlemleri önemli

"Bornova’nın sanayi kimliğine uygun çözümler üreteceğiz" diyen Başkan Eşki, ruhsatlandırmanın geri dönüşüm tesisleri için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tehlike arz eden geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Site Başkanı Muhterem Yüceer ise, "Başkanımıza duyarlılığı ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bornova Belediyesi’nin bu süreçte yanımızda olacağını bilmek bizim için çok değerli" dedi.