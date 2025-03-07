Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans ve Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde şiddet ve tacize karşı kapsamlı bir strateji benimseyip vakaları izleme mekanizmaları oluşturacak.İZMİR (İGFA) - Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önce kurum bünyesinde dönüşüm başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans ve Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni hazırladı. Öncelikli ilkeler olarak şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma düzeninin kurulması, insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tutum belgesiyle hiçbir gerekçe kabul etmeyerek hizmet üretilen her alanda ve mekanda sıfır tolerans prensibini benimsiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği zemininde kentsel yaşamın tüm alanlarında eşitliği destekleyen hizmetleri üretme politikası izleniyor.

Belge, İzmir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanları içerisinde tüm personel açısından şiddet, taciz ve mobbingin yaşanmadığı, güvenli alanlar oluşturmak ve bu alanlar içerisinde hak ve sorumlulukların bilinmesini sağlamak üzere hazırlandı. Buna göre sadece işyeri ile sınırlı olmaksızın işle ilgili tüm alanları kapsayacak şekilde çalışma yaşamındaki şiddet ve tacize karşı kapsamlı bir strateji benimsenecek. Mekândan bağımsız olarak taraflardan en az birinin belediye personeli olması yeterli kabul ediliyor. Aile (hane) içi şiddet de çalışma yaşamıyla ilişkili bir sorun olarak kabul edilerek faile gerekli tedbirler uygulanacak. Bu kapsamda vakaları izleme mekanizmaları oluşturulacak, var olan mekanizmalar güçlendirilecek.

ŞİDDETE MARUZ BIRAKILANA DESTEKLER SUNULACAK

Belge ile faile yaptırımlar uygulamakla birlikte şiddet ve tacize maruz bırakılan kişiler için destek sunmak da taahhüt edildi. Buna göre fiziksel şiddete maruz kalan başvuru sahibi, talebi doğrultusunda sağlık raporu verecek ilgili sağlık kurumlarına veya Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği’ne yönlendirilecek. Hukuki destek talep edilmesi halinde, belediye bünyesinde yer alan avukatlara veya İzmir Barosu ile Büyükşehir arasındaki protokoller çerçevesinde farklı avukatlara yönlendirilebilecek. Psikolojik destek talep edilmesi halinde ise yine Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev yapan uzman psikologlar, aile danışmanları ve hekimler tarafından yüz yüze ya da çevrim içi psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm kurumun şiddet konusunda bilinçlenmesi ve şiddetin her türünün önlenebilmesi için eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu çerçevede ilk aşama olarak Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeline yönelik hizmet için eğitim verildi.