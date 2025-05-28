İzmir Narlıdere Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilçedeki öğrencilere yönelik çevre ve sıfır atık konularında eğitim verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerle, çocuklara çevreyi korumanın önemi, geri dönüşümün nasıl yapılacağı ve doğaya karşı sorumluluk bilinci aktarıldı.

İhsan Çelikten Ortaokulu, Mustafa Şık İlkokulu ve İlhan Onat İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, enerji, su tasarrufu ve atık çeşitleri konusunda da bilgiler verildi.

Çevreci bir bireyin doğaya neler yaparak katkı sağlayabileceğinin anlatıldığı bilinçlendirme eğitimine katılan çocuklar; yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir dünya için neler yapılması gerektiğini öğrendi. Doğayı korumanın küçük yaşta öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Narlıdere Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.