İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Menemen’de Seyrek, Villakent, Emiralem, Türkelli, Haykıran, Doğa ve Yanık mahallelerinde 400 milyon liralık yatırımla başlattığı yeni içme suyu hattı çalışmaları mart ayında tamamlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Menemen’in Seyrek, Villakent, Emiralem, Türkelli, Haykıran, Doğa ve Yanık mahallelerinde sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Seyrek ve Villakent mahallelerinde 15 kilometresi iletim ve terfi hattı olmak üzere toplam 75 kilometre, Emiralem ve Türkelli mahallelerinde yaklaşık 109 kilometre, Haykıran, Doğa ve Yanık mahallelerinde ise 29 kilometre içme suyu hattı imalatını kapsayan çalışmalar mart ayında tamamlanacak.

400 milyon liraya mal olan yatırım kapsamında imalatları biten sokakların parke döşemeleri de hızla tamamlanıyor.

Menemen ilçesinin Seyrek ve Villakent mahallelerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Begüm Çakmak, “Ekonomik ömrünü tamamlayan eski hatları yeniliyoruz. 17 kilometresi Seyrek’te, 43 kilometresi Villakent’te, 15 kilometresi de iletim ve terfi hattı olmak üzere, toplam 75 kilometrelik dev bir hat imal ediyoruz. Bölge sakinlerine sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” dedi.

Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri ile Foça Ilıpınar Mahallesi’nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren İnşaat Yüksek Mühendisi Sinem Kanberoğlu Telek ise, “Emiralem Kır, Yayla, Merkez, Değirmendere ve Türkelli Yıldırım ve Fatih Mahallerinde toplam 89 kilometre içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Kilit parke yol üst kaplama tamiratları ise devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Musabey kuyularından temin edilen su içme suyu arıtma tesisinde arıtılarak Yeni Foça'ya iletilecek” dedi.