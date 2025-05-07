İzmir’de Hıdırellez coşkusu, Kültürpark’ta piknik, konser ve çocuk atölyeleriyle kutlandı. Roman havalarıyla dans eden İzmirliler, baharın başlangıcını neşeyle karşıladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de Hıdırellez kutlamaları, Kültürpark’ta düzenlenen etkinliklerle ikinci gününde de devam etti. Baharın başlangıcını simgeleyen Hıdırellez, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği piknik, konser ve çocuk etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuklar için şişme oyun alanları, atölye stantları ve ikram araçları hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce kurulan Gezici Sahne’de, İzmirli Birol’un 9/8’lik şarkılarıyla vatandaşlar Roman havası eşliğinde dans etti. Gezici Kütüphane de İzmirlilere hizmet verdi. 4 yaşındaki kızı Ela ile atölyelere katılan Sima Gökten, “Kızım boyama etkinliklerini çok seviyor. Hıdırellez eğlenceleri çok hoşumuza gitti” dedi. Berivan Öncü ve Damla Çalık, Roman havasıyla keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Gezici Sahne’deki konsere katılan Serap Abakay, “Dileklerimizi diledik, oyunlar oynadık, piknik yaptık. Dün ateşten atladık, bugün konserde eğlendik” dedi. Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü eğitmeni Eylem Sürer, “Hıdırellez geleneğinin yaşatılması kıymetli. Konserler, çocuk atölyeleri ve ikramlarla geniş bir alanda coşkulu anlar yaşanıyor. Piknik ve eğlenceler, insanların kaynaşmasını sağlıyor” diye konuştu.