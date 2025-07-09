İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfaltlama ekipleri, vatandaşların ve muhtarların talepleri ile teknik ekiplerin saha değerlendirmeleri doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfalt yama ve yol onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Yürütülen çalışmalar kapsamında; Aydın Mahallesi 4279 Sokak, Selvili Mahallesi 4075 Sokak ve Sevgi Mahallesi 4575/3 Sokak’ta yol kesme makinası ile hasarlı asfaltlar söküldü ve yeniden asfaltlama yapıldı. Devrim Mahallesi 3753/12 Sokak’ta ise vatandaşların güvenliğini tehdit eden yol bozulmalarına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri freze makinası ile hızlı bir şekilde müdahale etti.

Toplamda 3600 sokağı bulunan Karabağlar’da her gün daha fazla noktaya hizmet ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Helil Kınay, “İlçemizin ihtiyaçlarını biliyor ve bu doğrultuda planlı bir şekilde çalışıyoruz. Teknik birimlerimiz, öncelikli ve acil durumlara hızla müdahale ediyor. Karabağlar’ın yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahadayız” dedi.