Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye, 2024’te 85,6 milyon nüfusla dünya 18.’si; çocuk ve genç nüfus oranı AB’den yüksek, yaşlı nüfus ise altında kaldı.ANKARA (İGFA) - 11 Temmuz, Birleşmiş Milletler tarafından 1987’de dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı gün anısına “Dünya Nüfus Günü” olarak kabul ediliyor. 2024 verilerine göre, Birleşmiş Milletler tahminleri Hindistan’ı 1,45 milyar, Çin’i 1,42 milyar ve ABD’yi 345 milyonla ilk üçte gösteriyor; bu üç ülke dünya nüfusunun yüzde 39,4’ünü oluşturuyor.

Türkiye ise 85,6 milyon nüfusla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak dünya nüfusunun yüzde 1’ini temsil ediyor.

ÇOCUK VE GENÇ NÜFUSTA ÖNE ÇIKIŞ

2024’te çocuk nüfus oranı en yüksek ülke yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olurken, Türkiye’nin yüzde 25,5 oranı dünya ortalaması (yüzde 29,6)’nın altında, ancak AB ülkelerinin (yüzde 14,8-22,7) üzerinde. Genç nüfus oranında ise Türkiye yüzde 14,9 ile dünya ortalaması (yüzde 15,6)’nın biraz altında, ancak AB ortalamasını (yüzde 9,0-13,3) aşıyor. En yüksek genç nüfus oranı yüzde 23,5 ile Suriye’de.

YAŞLI NÜFUS VE DOĞURGANLIK

Yaşlı nüfus oranı en yüksek ülke yüzde 36,2 ile Monako, Türkiye’de ise yüzde 10,6 ile dünya ortalaması (yüzde 10,2)’nın biraz üzerinde, ancak AB ortalamasından (yüzde 14,6-24,6) düşük. Doğurganlıkta Çad 6,03 çocukla zirvedeyken, Türkiye 1,48 çocukla dünya ortalaması (2,25)’nın altında, ancak AB ortalamasından (1,11-1,75) yüksek.

YAŞAM SÜRESİ AVANTAJI

Erkeklerde Monako 84,6 yıl, kadınlarda Monako 88,6 yıl ile en uzun yaşam süresine sahip. Türkiye’de erkekler 74,7 yıl, kadınlar 80,0 yıl ile dünya ortalamalarının (70,7 ve 76,0) üzerinde. Ancak AB’de İtalya (81,8) ve İspanya (86,4) Türkiye’yi geçiyor.

Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla AB’den ayrışırken, yaşlı nüfus ve doğurganlıkta daha düşük oranlar sergiliyor. Bu veriler, 9 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’nin demografik yapısını şekillendiren temel göstergeler olarak öne çıkıyor.