İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerini kapsayan imar ve parselasyon planı sürecini vatandaşlarla paylaştı. Başkan Helil Kınay, şeffaf, katılımcı ve adil bir dönüşümle güvenli bir gelecek hedeflediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı süreci için Peker Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilgili müdürlük yetkilileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

30 GÜNLÜK ASKI SÜRECİ BAŞLADI

Yetkililer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi tarafından onaylanan parselasyon planının 30 gün askıda olduğunu duyurdu. Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, “Parselasyon planı nedir?”, “Arazi dağılımları nasıl olacak?”, “Yeni tapular hangi esaslara göre düzenlenecek?” ve “İmar hakları nasıl şekillenecek?” gibi sorular yanıtlandı. Etüd Proje, Plan-Proje, Yapı Kontrol ve Kentsel Dönüşüm müdürleri, süreci detaylı bir şekilde anlattı.

“GÜVENLİ VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ”

Başkan Helil Kınay, dönüşüm sürecinin sadece konutlarla sınırlı olmadığını, sosyal yaşam alanlarını da kapsadığını vurguladı. “Spor alanları, okullar, camiler, taziye evleri, yollar ve parklar planlamanın temel parçaları. Kimseyi mağdur etmeden, güvenli bir gelecek kurmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni planla park, okul, pazaryeri ve spor alanlarının artırıldığını belirten Kınay, mevcut yapıların afetlere karşı güvensiz olduğunu, yeni planla hem güvenli yapılara geçileceğini hem de gayrimenkul değerlerinin artacağını ifade etti.

Başkan Kınay, doğal gaz, elektrik altyapısı, trafolar, eğitim tesisleri ve ulaşım bağlantılarının tamamen yenileneceğini, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar ile modern ulaşım ağlarının mahalleye kazandırılacağını söyledi. “Mahallemiz bu haliyle kalırsa bir park bile yapılamaz. Ortak fayda için bireysel beklentileri yeniden değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Başkan Kınay, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşama talebine vurgu yaparak, “Bu süreci şeffaf ve adil bir şekilde sizlerle birlikte yürüteceğiz. Karabağlar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hakkını gözeten her çalışmada yanınızdayız. Yolundan altyapısına kadar her şey yenilenmeli, ancak bunu adaletten sapmadan yapmalıyız. Herkes hakkını almalı ve umutla geleceğini kurmalı” dedi.

Toplantı, vatandaşların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Karabağlar Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde şeffaflık ve katılımcılığı sürdüreceğini taahhüt etti.