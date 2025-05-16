Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Prof. Dr. Mehmet Tomak'ın konuk olduğu “Bilim ve Sevgi” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Denizli Bilim Merkezi Bilim Söyleşileri kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Tomak'ın konuk olduğu “Bilim ve Sevgi” başlıklı etkinlik büyük bir katılımla gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tomak, bilimsel düşüncenin insan hayatındaki yeri ve sevgiyle olan bağını katılımcılarla paylaştı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Söyleşide özellikle gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

“BİLİM YALNIZCA LABORATUVARLARDA DEĞİL, HAYATIN HER ALANINDA BİR REHBER”

Prof. Dr. Tomak, konuşmasında bilimin sadece teknik gelişmelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insan ilişkilerinde, toplumsal gelişmede ve bireysel farkındalıkta da büyük rol oynadığını vurguladı. Bilimi sevgiyle buluşturmanın önemine değinen Tomak, bu ikilinin insanlığı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağını belirtti. Bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın her alanında bir rehber olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tomak, özellikle genç bireylerin bilimsel düşünceye yönelmesini teşvik etmek ve toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla söyleşisini gerçekleştirdi.