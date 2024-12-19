Karabağlar Belediyesi, vatandaşların yapı ruhsat süreçlerini belediye hizmet noktalarına gelmeden tamamlamalarını sağlayacak Elektronik Proje Başvuru ve Kayıt Sistemi’ni (E-İMAR) 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye alıyor.İZMİR (İGFA) - Geçmiş dönemde hibrit olarak yürütülen yapı ruhsat başvuru süreçleri, 1 Ocak’tan itibaren tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Projeler ve yapı ruhsatları elektronik imza ile onaylanacak. Her müellif, kendi başvurularını dijital platform üzerinden takip edebilecek, raporlama yapabilecek ve süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek.

BAŞKAN KINAY: “HIZLI, ŞEFFAF VE ÇEVRE DOSTU HİZMET”

Sistemin tanıtımı için Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, birim müdürleri, müteahhitler, müellifler, müteahhitler, yapı denetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının firmaları katıldı.

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, E-İMAR’ın hizmet süreçlerini hızlandıracağını ve şeffaf bir yapıya kavuşturacağını belirtti. Başkan Kınay, “Elektronik Proje Başvuru Kayıt Sistemi sayesinde yapı ruhsat süreçlerini tamamen elektronik ortamda yürüteceğiz. Süreçleri hızlandıracak, hizmet kalitesini artıracak ve çevre dostu bir yaklaşımla karbon ayak izimizi azaltacağız. Bu sistemle vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Tüm başvurular sırasına göre değerlendirilecek ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. 1 Ocak itibarıyla artık kağıt belge kabul edilmeyecek” dedi.

16 MİLYON BELGE DİJİTAL ARŞİVE AKTARILDI

Karabağlar Belediyesi, dijital dönüşüm kapsamında toplamda 16 milyon belge ve 490 bin metre projeyi dijital arşive taşıdı. Bu yenilik sayesinde:

5.258 kişi belediyeye gelmeden işlemlerini tamamlayabilecek.

715 bin 500 adet A4 kağıt çıktısı alınmayarak kâğıttan tasarruf sağlanacak.

39 bin 750 metre proje çıktısı alınmayacağı için karbon ayak izi azaltılacak.

Sistem de başvurular elektronik ortamda yapılırken, belgeler e-imza ile onaylanacak. Kişilerden bağımsız bir sistem üzerinden devam edecek olan süreç tamamı izlenebilir ve şeffaf olacak. Ayrıca başvurular sırasına göre değerlendirilecek ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.