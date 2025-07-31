İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar da etkinliğe katıldı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Eskişehir’de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllülerini anmak amacıyla Karabağlar’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Karabağlar Belediyesi ve AKUT İzmir ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar da katıldı.

Başkan Kınay, gönüllülük ruhunun ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Afetlerde tek yürek olan gönüllü emekçilerimizle ve komşularımızla birlikte dua ettik. Yaşamları pahasına bizleri kurtarmak için mücadele eden kahramanlarımıza minnettarız” dedi.

DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ise, bu ülkenin emekçileri olarak, yaşamı savunmanın ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini belirterek, yangında yaşamını yitiren AKUT gönüllülerini asla unutmayacaklarını, onların cesareti ve özverisinin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Etkinlik boyunca kaybedilen gönüllüler için dualar edilirken, AKUT gönüllülerine destek ve dayanışma mesajları da verildi.