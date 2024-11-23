İzmir Efes Selçuk Belediye emekçileri, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasına karşı tepki gösterdi.İZMİR (İGFA) - Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin İzmir Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasının sadece belediye için değil Efes Selçuk için de büyük bir kayıp olduğunun altının çizildiği basın açıklamasında “Efes Selçuk halkını, geleceğimize sahip çıkmaya, belediyemize destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele, yalnızca belediyemizin değil, tüm Efes Selçuk’un mücadelesidir” denildi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin Meryem Ana Evi’nden bütçesinin yüzde 60’ını oluşturan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmak için gönderilen tahliye yazısının ardından Efes Selçuk Belediyesi emekçileri, aileleri ve yakınları ile birlikte İstasyon Meydanı’nda toplandı. Belediye emekçileri adına basın açıklaması metni belediye emekçisi Metin Cihanger tarafından okundu.

MERYEM ANA’YA DOKUNMA, EKMEĞİMLE OYNAMA!

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin 1970’li yıllardan bu yana Efes Selçuk Belediyesine ait olduğunu ve kentin önemli turizm değerinden elde edilen değerlerin Efes Selçuk halkına hizmet etmek için kullanıldığının altını çizen belediye emekçileri; “Son günlerde Belediyemizin Meryem Ana otoparkından TAHLİYESİ yönünde olumsuz gelişmeler yaşanmış, İlgili bakanlıkça tahliye yazısı belediyemize gönderilmiştir. Efes Selçuk Belediyesi emekçileri olarak, Meryem Ana Otoparkı sadece bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda halkımıza sunduğumuz hizmetlerin sürekliliğini sağlayan hayati bir unsurdur. Meryem Ana Otoparkından elde edilen gelir ; İşçi ve memur maaşlarının zamanında ödemesini , sosyal destek projelerin sürdürülmesini, yol, altyapı, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi temel hizmetlerin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu gelir kaynağının elimizden alınması, yalnızca belediyemizi değil, Efes Selçuk halkını da doğrudan hedef almaktadır” dedi.

Efes Selçuk halkının hakkı olana, halk ile dayanışma içerisinde sahip çıkacaklarını vurgulayan emekçiler; "Meryem Ana Otoparkının tahliyesine karşı mücadelemizi halkımızla dayanışma içinde sürdüreceğiz. Bizler, belediye işçileri, memurları ve tüm emekçiler olarak haklı mücadelemizin sesini daha gür duyurmak için bugün bir aradayız. Efes Selçuk halkını, geleceğimize sahip çıkmaya, belediyemize destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele, yalnızca belediyemizin değil, tüm Efes Selçuk’un mücadelesidir. Halkımızdan aldığımız dayanışma ruhu ile hep birlikte sonuna kadar direnmeye kararlıyız! Bu mücadelemiz; söz konusu karar ilçemiz ve halkımız lehine değiştirilene kadar devam edecektir. İktidar ve tüm temsilcilerine söyleyeceğimiz son söz; MERYEM ANA’YA DOKUNMA, EKMEĞİMLE OYNAMA!" denildi.

Yapılan basın açıklamasının ardından belediye emekçileri belediye binası önüne yürüdüler. Burada belediye emekçilerini Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel karşıladı.