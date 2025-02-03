İzmir Çiğli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvasının ilki, 1-2 Şubat tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleşti. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Türkiye’nin dört bir yanından 19 farklı ilden 384 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, satrancın toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.İZMİR (İGFA) - Farklı illerden gelen 384 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 8 Yaş Altı, 10 Yaş Altı, 12 Yaş Altı ve Açık Kategori olmak üzere dört farklı kategoride düzenlendi.

BAŞLANGIÇ HAMLESİ BAŞKAN YILDIZ’DAN

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın açılış hamlesiyle başlayan turnuvanın direktörlüğünü Barış Özkurt, başhakemliğini Uluslararası Hakem Abuzer Altuntaş, gözlemciliğini ise Oğuz Cem Akın üstlendi. Turnuvaya, Çiğli Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda satranç tutkunu da katılım gösterdi.

BAŞKAN YILDIZ: “TURNUVAMIZI GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Gençlerin düşünme becerilerini geliştirmesi ve rekabet ruhunu yaşaması için bu turnuvayı hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvasının ilkini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Satranç, sadece bir oyun değil; stratejik düşünmeyi, sabrı ve zekayı geliştiren bir spor dalıdır. Bizler de Çiğli Belediyesi olarak, satranç sporunun yaygınlaşması, gençlerimizin düşünme becerilerini geliştirmesi ve rekabet ruhunu yaşaması için bu turnuvayı hayata geçirdik.

Türkiye’nin dört bir yanından 19 farklı ilden 384 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, satrancın toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Katılım gösteren tüm sporcularımıza, onların emeklerini ve başarılarını destekleyen ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.

Satranç, kazanmayı ve kaybetmeyi öğreten, düşünmeyi ve çözüm üretmeyi geliştiren bir spor dalıdır. Turnuvaya katılan her bir sporcumuzun kazandığına inanıyorum. Çünkü burada mücadele eden herkes, bilgi birikimine, deneyimine ve oyun zekasına katkı sağladı. Dereceye giren sporcularımızı yürekten kutluyor, tüm katılımcılarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimize ve sporun her alanına destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi. Kategorilere göre kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

8 Yaş Altı Kategorisi: birinci Deniz İrteş, ikinci Uraz Süten, üçüncü Can Muhammed Edebale

10 Yaş Altı Kategorisi: birinci İkra Doğa Akkın, ikinci Zeynep Su Karınca, üçüncü Kuzey Ege Üzülmez

12 Yaş Altı Kategorisi: birinci İsmail Aysen, ikinci Ege Ergün, üçüncü Demirhan Şanan

Açık Kategori: birinci Gediz Avşar, ikinci Talat Yıldız ve üçüncü Alper Tezcan

Turnuvada birinci olan sporculara 4.000 TL, ikinci olanlara 3.000 TL, üçüncülere ise 2.000 TL para ödülü verildi.