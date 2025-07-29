Çiğli Belediyesi, yaz mevsimini birbirinden renkli kültürel etkinliklerle geçiriyor. “Sokakta Müzik Var” ve “Mahallede Tiyatro Var” etkinlikleri ile ilçenin dört bir yanı müzik ve tiyatronun neşeli atmosferiyle buluşuyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli’de yaz akşamları şenleniyor: Müzik ve tiyatro mahallelere taşınıyor

“Sokakta Müzik Var” etkinliği kapsamında yerel müzisyenler, Çiğli’nin parklarında, meydanlarında ve sokaklarında kurulan sahnelerde performans sergiliyor. Mahalle sakinleri müziğin ritmine eşlik ederken, yaz akşamları adeta birer festival havasında geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi’nde düzenlenen konserde coşku doruktaydı. Renkli sahne performanslarıyla mahalle sakinlerini mest eden konser, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar müziğe alkışlarla tempo tutarak eşlik etti; unutulmaz bir yaz akşamı yaşandı.

TİYATRO MAHALLELERDE PERDELERİNİ AÇIYOR

“Mahallede Tiyatro Var” etkinliği ile Çiğli’nin sokakları bu kez tiyatroya sahne oluyor. Açık havada gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlıyor. 29 Temmuz Salı günü Evka 2 Mahallesi’nde sahnelenecek “Atık X” adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere hem eğlenceli anlar yaşatacak hem de çevre bilinci aşılayacak. İnteraktif yapısıyla dikkat çeken oyun, çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Bir sonraki durak ise Egekent Mahallesi Pazar Yeri olacak. Tiyatro gösterimleri mahalle mahalle devam ederek yaz akşamlarını sanatla renklendirecek.

30 Temmuz Çarşamba akşamı ise “Sokakta Müzik Var” etkinliği Ataşehir Mahallesi Hava Şehitleri Parkı’nda gerçekleşecek. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım göstermesi beklenen konser, yazın neşesine neşe katacak. Etkinlik serisi, 7 Ağustos Perşembe günü Evka 5 Mahallesi’nde kurulacak sahneyle devam edecek.

BAŞKAN YILDIZ: “HER MAHALLEDE BAŞKA BİR GÜZELLİK YAŞANACAK”

Kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz boyunca sürecek etkinliklerin yalnızca birer gösteri olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren birer araç olduğunu ifade etti. Yıldız, Yaz boyunca her mahallede başka bir güzellik yaşanacak. Mahalle aralarında eğlenceye, birlikte olmaya ve gülmeye devam edeceğiz. Bu etkinlikler yalnızca sahne performansları değil; aynı zamanda komşuluk ilişkilerini pekiştiren, ortak yaşam kültürünü besleyen ve dayanışma ruhunu canlı tutan sosyal buluşmalardır. Sanatı halkın ayağına getirerek, herkesin eşit şekilde kültürel yaşama katılmasını sağlıyoruz. Çiğli’de sanat, sadece izlenen değil, birlikte yaşanan bir deneyim haline geliyor. Tüm Çiğlilileri yaz boyunca düzenlenecek etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.