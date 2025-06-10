İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesini amaçladığı “Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları” tüm hızıyla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan menopoz hakkında temel bilgiler paylaşılırken, katılımcıların merak ettiği sorular da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren kadınlar, böyle bir bilgilendirme toplantısının mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahalleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sürecin fizyolojik ve psikolojik etkileri üzerine kapsamlı bilgiler sunulurken, menopozun yaşam kalitesine olan etkileri de derinlemesine tartışıldı. Bilgilendirme sunumunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci gerçekleştirdi. Uzman, menopoz döneminde sık karşılaşılan sorunlardan, sağlıklı yaşam önerilerine, beslenme alışkanlıklarından ruhsal dengeleri koruma yollarına kadar geniş bir perspektifte bilgi verdi. Katılımcılar, birebir sorularını yönelterek hem bilimsel hem de pratik bilgiler edinme fırsatı buldu. Etkinlik, kadınların birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarına da olanak sağlayarak, sürecin daha bilinçli ve destekleyici bir ortamda yaşanmasına katkıda bulundu.