İzmir'de Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde kutlamalara anlamlı bir etkinlikle start verdi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetin ve bağımsızlığın simgesi olan 19 Mayıs ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, gençler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan etkinlikte, Çiğli Belediye Meclis Üyeleri, gençlerle birlikte yürüyerek dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından gençlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik temel taşlarını anlatan “Vatanın Tapuları: Lozan ve Montrö” kitabı hediye edildi. Kitap hediyesiyle gençlerin tarihsel bilinçlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, aynı zamanda Atatürk'ün "Gençlik Geleceğimizdir" sözünün altı bir kez daha çizildi.

Kutlamalar, 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Tenis Turnuvası ile devam edecek. Sporsever gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuvanın ardından, 12-16 Mayıs tarihleri arasında Futbol Turnuvası sahalarda rekabeti yükseltecek.14 Mayıs’ta sahne sanatları öne çıkacak. Hasan-Gizem-Ayaz dans grubu, enerjik performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Programın son halkası ise 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Voleybol Turnuvası olacak.