İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi günü (28 Nisan) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazını hizmete açacak. Göreve gelir gelmez “Körfez önceliğimiz” diyen Başkan Tugay, “Heyecanlı ve gururluyuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu tarihi günde yanımızda olacak” dedi. İZMİR (İGFA) - Temiz Körfez hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin arıtma yükünün yüzde 96’sını karşılayan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 36 artıracak 4. fazın açılışını 28 Nisan’da yapacak. Tesisin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

TUGAY: GURURLUYUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kentin uzun yıllardır gündeminde olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. ünitesini hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. 1 milyar liralık yatırımla tamamladığımız bu fazla birlikte arıtma tesisimizin kapasitesini azami seviyeye çıkartıyoruz. Tesisimiz böylelikle Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi unvanını taşıyacak. ‘Öncelikli hedeflerimizden biri Körfez’in temizliği’ diyerek çıktığımız bu yolda ‘Körfez temizlenene kadar durmayacağız’ dedik. Körfez’in temizliğine güç katacak bu tarihi yatırımımızın açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanımızda olacak” dedi.

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Çiğli 4. faz inşaatı 2007 yılından beri kentin gündemini meşgul eden bir yatırımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay göreve başladığında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisimizin 4. faz inşaatını tamamlayacağı sözünü verdi ve Başkanımız sözünü tuttu. Mekanik ve teknik testlerimizi yapıyoruz. Suyu bazı ünitelere almış durumdayız. Şu anda tesisimizde hummalı bir şekilde açılış için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Körfezin kurtuluşunda çok önemli bir rol oynayacak tesisimizin açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLENME SÜRECİNDE DEV BİR ADIM

İzmir'in metropol ilçelerinin atık su arıtma ihtiyacının yüzde 96'sını karşılayan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 4. fazın tamamlanmasıyla birlikte gücüne güç kattı. ⁠2000’li yılların başında Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. faz ünitesinin devreye girmesi ile tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artarken İzmir Körfezi’nin temizlenme süreci için de dev bir adım atılmış oldu. Arıtma kapasitesini günlük 605 bin metreküpten yüzde 36 artırarak 820 bin metreküpe çıkaran yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ‘Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi’ unvanına tekrar kavuştu. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi konvansiyonel arıtma prosesi ile atık sudaki karbon, azot ve fosfor giderimini yaparak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlıyor.