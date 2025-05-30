İzmir'in Çiğli ilçesinde anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Çiğli Belediyesi, sürdürülebilir yaşamı desteklemek ve ihtiyaç fazlası eşyaları yeni sahipleriyle buluşturmak amacıyla 2. El Eşya ve Kıyafet Kermesi düzenledi.İZMİR (İGFA) - Çiğli'de tabaktan bardağa, kitaptan kıyafete kadar birçok ikinci el ürün, kermeste vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hem çevre bilincini artırmayı hem de ekonomik olarak zorlanan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan etkinlik büyük ilgi gördü.

Kermeste en dikkat çeken detaylardan biri ise kendilerine “Yardım Melekleri” adını veren bir grup kadının çabaları oldu.

Yardım Melekleri, satışlardan elde ettikleri gelirle bayram öncesinde birçok çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet almak için harekete geçen grup, ziyaretçilerin takdirini topladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da kermesi ziyaret ederek Yardım Meleklerinin tezgahına uğradı, dayanışma ruhuna destek verdi.

BAŞKAN YILDIZ: "DAYANIŞMANIN VE PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLİYORUZ"

2. El Eşya Kermesi’nde tezgahları teker teker gezen ve kadınlara destek veren Başkan Onur Emrah Yıldız, “Bugün burada sadece ikinci el eşyaların el değiştirdiği bir kermes düzenlemiyoruz; aynı zamanda büyük bir dayanışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için attığımız her adım, geleceğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu kermes, hem ihtiyaç fazlası eşyaların yeniden değerlendirildiği hem de toplumsal yardımlaşmanın güçlendiği çok değerli bir etkinlik oldu. Kendilerine ‘Yardım Melekleri’ adını veren kadınların emeği ise gerçekten takdire şayan. Onlar, buradan elde ettikleri gelirle bayram öncesi çocuklarımızın yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Bu, sadece bir yardım değil; aynı zamanda umut, sevgi ve birlik mesajı. Çiğli Belediyesi olarak bu tür dayanışma projelerine her zaman destek vereceğiz. Çünkü biz, birlikte daha güçlüyüz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.