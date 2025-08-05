İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlileri şehrin birbirinden güzel parklarındaki etkinliklerle bütünleştirmeye ve farkındalık yaratmaya devam ediyor. Eşsiz doğasıyla göz dolduran Çakalburnu Lagünü’nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birbirinden eşsiz yeşil dokusunu keşfetmek, korumak ve çevre bilinci farkındalığı yaratmak için Balçova’daki Çakalburnu Lagünü’nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, İzmir Doğa Severler Topluluğu, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ve Deniz Koruma Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çevre gönüllüsü katılım sağladı.

Katılımcılar sabah saatlerinde İnciraltı Engelsiz Kafe’de buluşarak etkinlik hakkında bilgilendirildi. Ardından, Kent Ormanı içerisinde yer alan lagün çevresinde temizlik çalışması yapıldı. İzmir’in ekolojik açıdan önemli alanlarından biri olan bu bölgede gerçekleştirilen temizlikle, doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı. Etkinlik boyunca gönüllüler, çevreye zarar vermemeye özen göstererek atıkları topladı. Toplanan atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ayrıştırılarak geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

ETKİNLİKLER SÜRECEK, GÖNÜLLÜLER BEKLENİYOR

Doğal alanlarda kontrolsüzce bırakılan çöpler; kuşlar, bitkiler ve su canlıları için ciddi tehdit oluştururken, ekosistem dengesini de bozuyor. Bu nedenle çevre temizliği ve atıkların doğru şekilde toplanması, doğayı korumanın en temel adımlarından biri olarak önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğaya sahip çıkmak isteyen herkesi benzer gönüllü çalışmalarda bir araya getirmeye devam edecek. İlerleyen süreçte düzenlenecek yeni çevre etkinlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.