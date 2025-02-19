İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Akdeniz Kentler Ağı (Medcities) Genel Sekreteri Joseph Canals’ı makamında ağırladı. Başkan Dr. Cemil Tugay, katı atık yönetimi konusunda birlikte çalışabileceklerini ve özellikle İzmir Körfezi’nin temizliği için de bir zirve yapılabileceğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Akdeniz Kentler Ağı (MedCities) Genel Sekreteri Joseph Canals, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı iş birlikleri ve projelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, katı atık yönetimi konusunda birlikte çalışabileceklerini ve özellikle İzmir Körfezi’nin temizliği için bir zirve gerçekleştirebileceklerini belirtti. Tugay ayrıca devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

Canals: İzmir en büyük ve önemli üyelerden biri

Akdeniz Kentler Ağı (Medcities) Genel Sekreteri Joseph Canals ise MedCities’in toplamda 81 üyeye sahip olduğunu ve yaklaşık 5 milyon nüfusu ile İzmir’in MedCities’in en büyük ve en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti.

Karşılıklı projelerin gerçekleştirilmesi için MedCities’teki çalışma gruplarının önemine dikkat çeken Canals, bu grupların aktif olarak çalıştığını söyledi. Canals ayrıca kasım ayında gerçekleştirilecek Genel Kurul’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tugay’ın katılımının önemine değindi.