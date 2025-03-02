İzmir Bornova Belediyesi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü kuran Altın Bilezik İstihdam Merkezi ile Ege Bölgesi Kariyer Fuarı – EGEKAF 2025’te yerini aldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, EGEKAF 2025’te gençlerle buluştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 15 üniversitenin desteğiyle düzenlenen fuarda Bornova Belediyesi, Ege Bölgesi’nden katılım sağlayan tek yerel yönetim olarak büyük ilgi gördü. İş ve staj imkanları, mülakat simülasyonları ve kariyer atölyeleri, alanında uzmanlarla birebir görüşmeler ve işverenlerle kariyer sohbetlerinin gerçekleştirildiği fuarda, iş arayan mezunlar ve öğrenciler, Bornova Belediyesi’nin B67 No’lu standında kariyer yolculuklarını şekillendirme fırsatı buldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlere istihdam sağlamak için fuarda yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, “Altın Bilezik İstihdam Merkezi ile sadece Bornova'da değil, tüm Ege Bölgesi’nde iş arayan vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Gençlerimizin meslek sahibi olması, staj ve iş imkanlarına erişmesi için buradayız. İşsizlik sorununu çözmenin en etkili yolu, gençleri doğrudan iş dünyasıyla buluşturmaktır” dedi.