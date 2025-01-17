İzmir Bornova Belediyesi’ne bağlı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde eğitim gören minikler yarıyıl tatiline katılım belgeleri ve hediye edilen balıklarla başladı. Çocukların enerji tasarrufu ve iklim değişikliği konularında aile katılımıyla hazırladığı projeler sergilenirken, veliler etkinlikten büyük memnuniyet duydu. Başkan Ömer Eşki, çocukların gelişimi ve çevre bilinci kazanmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Veliler, bu anlamlı çalışmalar için Başkan Eşki’ye teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde eğitim gören minikler, yarıyıl tatiline katılım belgelerini alarak başladı. Büyük bir heyecan yaşayan çocuklara minik akvaryumlar için balıklar hediye edildi. Etkinlikte, çocukların enerji tasarrufu ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için aile katılımıyla ortaya koyduğu projeler sergilendi. Sergiyi gezen veliler, çocuklarının duyarlılığına ve yaratıcılığına hayran kaldı.

Başkan Eşki: “Gelecek çocuklarımızla şekillenecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımızın mutluluğu, gelişimi ve farkındalığı bizim için öncelikli. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz sadece çocuklarımız için değil, ailelerimiz için de önemli bir hizmet. Ayrıca, çevre bilinci kazandırma adına küçük yaşlardan itibaren farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz. Bu etkinlikler, geleceğimizi şekillendirecek bireylerin temel taşlarını oluşturuyor” dedi.

Velilerden Başkan Eşki’ye teşekkür

Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının gelişimine sunduğu katkılar ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür etti.

Ailelerin güvenli limanı

Bornova Belediyesi’nin 12 farklı noktada hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, 3-6 yaş arasındaki çocuklara haftada iki gün yarım gün boyunca eğitici ve eğlenceli bir ortam sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programlar sayesinde çocuklar öğrenirken eğleniyor, aileler ise kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.