İzmir Bornova Belediyesi, dezavantajlı bölgelerdeki okullarda başlattığı beslenme desteğini sürdürüyor. İZMİR (İGFA) - Başkan Ömer Eşki, Mevlana Celaleddin Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşarak beslenme paketlerini dağıttı ve desteğin ilçedeki tüm okullara yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte dezavantajlı bölgelerdeki okullarda başlattığı beslenme desteğini sürdürüyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mevlana Celaleddin Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu, beslenme paketlerini dağıttı.

ÖMER EŞKİ: “HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ AÇ KALMASIN”

Çocukların eğitim hayatına daha sağlıklı ve mutlu devam etmesi gerektiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Her çocuğumuzun sağlıklı beslenme hakkı var. Hiçbir Bornovalı evladımız aç kalmasın, eğitimine eksiksiz devam etsin istiyoruz. Bu desteği yalnızca birkaç okulla sınırlı tutmayacağız, önümüzdeki haftalarda ana sınıfından liseye kadar tüm öğrencilerimize yaygınlaştıracağız” dedi.

KENT MARKETLERDEN SOFRALARA

Beslenme paketlerinde kek, gofret, meyve suyu, helva gibi çocukların severek tüketeceği ürünler yer alıyor. Tüm ürünler, Bornova Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında önemli bir yer tutan Kent Marketlerden temin ediliyor.