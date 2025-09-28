Türk müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Gürcistan’ın turizm merkezi Batum’da yer alan Billionaire Hotel’de sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran sanatçı, seslendirdiği şarkılar ve enerjik sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Güllü’nün ölümü hepimizi derinden yaraladı”

Konser sırasında seyircisiyle sohbet eden Ergen, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü hakkında duygularını paylaştı. “Yıllardır hiç balkondan düşerek can veren bir erkek ölümü haberi görmedim. Hep kadınlar, genç kızlar balkondan düşerek sessizce can veriyor. İnsana, çocuklarına, hayvanlara, mesleğine merhametle, sevgiyle yaklaşan arabesk müziğin şahı Güllü’nün ani ölümü hepimizi derinden yaraladı. Yaşarken değerini bildik mi? Değişen müzik anlayışıyla, verdiği yaşam mücadelesinde gül gibi iki evlat yetiştirdiğini düşündük mü? Acılarına sessiz mi kaldık? ‘Kasımpaşalıyım, Eli Maşalıyım’ demesine kandık mı? Güllü’yü yeterince sahiplendik mi? Kendimizi sorgulayalım…” diyerek paylaştı.

Duygularını bu sözlerle ifade eden Gülben Ergen, hem şarkılarıyla hem de samimi açıklamalarıyla Batum’daki dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.