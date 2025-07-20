İzmir Bornova Belediyesi’nin 9-15 yaş arası çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği yaz dönemi yüzme kurslarına büyük ilgi gösterildi; kayıtlar kısa sürede doldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Işıkkent ve Çamdibi’ndeki tesislerde haftada iki gün gerçekleşecek derslerle, aylık toplam 650 kişiye uzman antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor. Başkan Ömer Eşki, sporu herkes için ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi’nin her yaz büyük ilgi gören yüzme kursları, bu yıl da yoğun taleple karşılandı. 16 Temmuz’da başlayan kayıtlar kısa sürede tamamlanırken, eğitimler 21 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kurslar, uzman antrenörler eşliğinde hijyenik ve güvenli koşullarda gerçekleşecek.

HEM ÇOCUKLARA HEM YETİŞKİNLERE YÜZME EĞİTİMİ

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kursları, 9-15 yaş arası çocuklar ve yetişkinlere yönelik olarak hazırlandı. Eğitimler, haftada iki gün 45’er dakikalık seanslarla gerçekleşiyor. Katılımcılar, pazartesi-çarşamba ya da salı-perşembe olmak üzere haftada iki gün yüzme dersi alabiliyor.

Yüzme eğitimleri, Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri ile Çamdibi Dr. Şaban Acarbay Yüzme Havuzu’nda düzenleniyor. Kapalı ve açık olmak üzere iki farklı yüzme havuzunda, aylık toplam 650 vatandaşa eğitim veriliyor.

BAŞKAN EŞKİ: “HER YAŞTA SPOR, HER KOŞULDA SAĞLIK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz döneminde düzenlenen spor etkinliklerinin sadece fiziksel değil, sosyal gelişime de katkı sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bornova’da spor sadece profesyoneller için değil, tüm halkımız için ulaşılabilir bir hak. Özellikle çocuklarımızın suyla erken yaşta buluşması, özgüvenleri ve fiziksel gelişimleri için çok kıymetli. Yüzme kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizi son derece mutlu etti. Bornovalılar için daha fazla spor imkânı sunmaya devam edeceğiz.”