İzmir Bornova Belediyesi, Uluslararası Müzecilik Derneği’nin katkılarıyla "Müzede An: Kültür, Sanat ve Yaratıcılık" adlı önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, fotoğraf sanatının kültürel hafızayı nasıl şekillendirdiğine ışık tuttu. Serginin açılışında gerçekleşen panelde, müzecilik ve fotoğraf sanatının toplumsal katkıları uzman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Uzmanlardan derinlemesine analizler

Panelde, Dç. Dr. Barış Gül, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Dr. Ayşe Füruzan Caman ve koleksiyoner Mert Rüstem, modern müzecilik anlayışının toplum üzerindeki etkilerini tartıştı. Konuşmacılar, fotoğrafın anları yakalama gücüyle bireysel ve kolektif hafızayı nasıl etkilediğini, kültürel mirasın belgelenmesindeki önemini ve sanat eserlerinin sergilenme süreçlerini detaylandırdı. Bornova Belediyesi’nin sanata verdiği desteğin altını çizen bu organizasyon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Eşki: "Kültür ve sanat, toplumun ruhudur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültür ve sanatın toplumsal belleğin oluşumundaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Başkan Eşki, “Müze ve sergi alanları, sadece eserlerin sergilendiği yerler değil, aynı zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan köprülerdir. ‘Müzede An’ sergisi, kültürel mirasımızı sahiplenmemize ve yeni nesillere aktarmamıza olanak tanıyor. Bornova olarak, sanata ve kültüre verdiğimiz destekle, modern müzecilik anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.