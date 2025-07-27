İzmir Bornova’nın her sokağına konforlu ulaşım hedefiyle çalışmalar sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, yaz sıcaklarına rağmen asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen asfalt serim işlemlerini sahada inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’nın her sokağına konforlu ulaşımı ulaştırana kadar durmak yok” dedi.

Bornova Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması için asfaltlama çalışmalarını iki ekip halinde sürdürüyor. İnönü Mahallesi ve Çamkule Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt serimini yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelerek bilgi verdi.

Başkan Eşki’ye saha ziyaretinde Bornova Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından, aynı zamanda 3 dönem milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da eşlik etti.

İKİ ASFALT EKİBİYLE HIZ KAZANDI

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, asfalt serim kapasitesini artırdıklarını vurgulayarak, “Asfalt serimlerine tüm hızımızla devam ediyoruz. Daha önce bir asfalt serim ekibimiz vardı, bunu ikiye çıkardık. Ekiplerden biri Bornova’nın birinci, diğeri ise ikinci bölgesinde faaliyet gösteriyor.” dedi.

Başkan Eşki, Çamkule Mahallesi’nde 14 sokakta süren asfalt çalışmalarının ardından Serintepe Mahallesi’ne geçileceğini belirtirken, birinci bölgede de İnönü Mahallesi’ndeki 10 sokağı asfaltladıktan sonra Atatürk, Evka-4 ve Kızılay Mahalleleri’nde çalışmaların süreceğini ifade etti ve “Bornova’daki bütün sokaklara ulaşıncaya kadar çalışmalarımız sürecek.” diye konuştu.

SINDIR’DAN DESTEK MESAJI

Sahada incelemelerde bulunan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da, Bornova Belediyesi’nin ulaşıma dönük çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Başkan Eşki’ye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.